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خبير عن عودة الصيادين المصريين من اليمن: "إحنا بنبني تاريخ"

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:56 ص
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ناجي شهود
ناجي شهود
أشرقت حفني
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر لا تنسى أولادها، سواء كانوا شهداءً أو أحياءً والأمر المميز في عودة المصريين من اليمن هو طريقة إدارة الأزمة والهدوء في إدارتها، مشيرا إلى أن المنطقة التي تم احتجاز المواطنين المصريين فيها غير مستقرة.

وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أهم أسباب نجاح عملية إعادة الصيادين المصريين من اليمن هو التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المصرية بمنتهى الهدوء والتكتم علي العملية.

وأوضح أن الصيادين المصريين العائدين من اليمن أكدوا أن معاملتهم تمت معاملتهم بشكل جيد من أهالي اليمن، لأن موقف مصر المحترم تجاه الدول الأخرى يعود على الشعب المصري يالإيجاب، معلقا: "إحنا بنبني تاريخ لكل الأجيال القادمة".
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