موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة برشلونة ضد أتليتك بيلباو اليوم الخميس 6-2-2020 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة في مهمة الثأر من أتليتك بيلباو

ويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.

قائمة برشلونة ضد أتليتك بيلباو

وفي سياق متصل كشف كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة البارسا التي تستعد لمواجهة أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وضمت كلا من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن - إنياكي بينيا

خط الدفاع: جوردي ألبا - جونيور فيربو - كليمينت لينجليه - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - نيلسون سيميدو - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرينكي دي يونج - أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - آرثر ميلو - ريكي بويج

خط الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أليكس كويادو.