مفكر سياسي: نادية لطفي كان لها دورًا في المقاومة الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن نادية لطفي كان لها دورًا تاريخيًا في المقاومة الفلسطينية، وكانت تزور حركة التحرير الفسطينية.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن نادية لطفي كانت سيدة ذكية جدًا، وسيدة مثقفة، ومنحازة للطبقات الفقيرة، متابعًا: "نادية لطفي كانت فنانة بلا سقطات".



وأشار المفكر السياسي، إلى أن أدوات مصر الحقيقية هي الجيش والقوة الناعمة، لافتًا إلى أن الأزهر في دول شرق آسيا يكاد يكون جنسية قائمة بذاتها.

