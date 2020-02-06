Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفكر سياسي: نادية لطفي كان لها دورًا في المقاومة الفلسطينية

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:57 ص
Advertisements
نادية لطفي
نادية لطفي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن نادية لطفي كان لها دورًا تاريخيًا في المقاومة الفلسطينية، وكانت تزور حركة التحرير الفسطينية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن نادية لطفي كانت سيدة ذكية جدًا، وسيدة مثقفة، ومنحازة للطبقات الفقيرة، متابعًا: "نادية لطفي كانت فنانة بلا سقطات".

وأشار المفكر السياسي، إلى أن أدوات مصر الحقيقية هي الجيش والقوة الناعمة، لافتًا إلى أن الأزهر في دول شرق آسيا يكاد يكون جنسية قائمة بذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادية لطفي الفنانة نادية لطفي مصطفى الفقي أخبار

أخبار تهمك

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 14 ساعة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 11 ساعة

راموس ينضم إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

ماركا: برشلونة ينهار

منذ ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نيمار يكشف عن أفضل ثلاثي في عالم كرة القدم

منذ أقل من ساعتين

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ ساعة و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 13 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: 3 ملايين سوداني يعيشون في مصر

مصطفى الفقي: اهتمام مصر بالقوة الناعمة يزيد من تأثيرها في الوطن العربي

مصطفى الفقي: موقف مصر تجاه لبنان طوال تاريخه "أشرف المواقف" (فيديو)

مفكر سياسي: عدم نجاح محاولات إضعاف مصر يؤرق "أردوغان"

مفكر سياسي يكشف تفاصيل جديدة عن حياة الفنانين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

07:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status