منظمة الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا بشأن علاج فيروس كورونا

وجه قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الشكر للدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لأنها تسببت في إنجاح مبادرة 100 مليون صحة على أرض الواقع، مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد المرتقب تنفيذها في مصر، ستقلب المنظومة الصحية في مصر بشكل كامل.



ولفت "جبور"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر لا قدر الله إذا ظهر فيها فيروس كورونا، فلديها نظام قادر على عزل أي حالة مصابة وعلاجها بأكمل وجه، معقبًا: "اطمئن المصريين، الدولة لديها الإمكانيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، تجاه فيروس كورونا".



وأشار إلى أن هناك بعض الدراسات عن إيجاد علاجًا لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفيروس حتى الآن لا يوجد له علاج، ويتم التعامل معه من خلال إزالة الأعراض، معقبًا: "هناك بعض البشائر حول وجود علاج لكورونا في وقت ليس ببعيد".

