Advertisements
Advertisements
Advertisements

عادل حمودة يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال "مبارك" في أثيوبيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:36 ص
Advertisements
عادل حمودة
عادل حمودة
كساب أحمد
Advertisements
قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق حسني مبارك، جلس شهرًا في أثيوبيا لمعرفة من يقف وراء محاولة اغتيال "مبارك"، ووجد أن أثيوبيا لم تقف وراء هذه المحاولة، ولكن هناك بعض المصريين تسللوا إلى أديس أبابا وقاموا بها.

وتابع "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر تفتقد الدعاية الإعلامية لما تقوم به من جهد ومشروعات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بمشروعات حقيقية بقيمة تتجاوز الـ350 مليون دولارًا، تتمثل في إقامة مشاريع تنموية وحفر آبار مياه، على عكس اسرائيل التي لا تنفق أكثر من 10 مليون دولار متمثلة في إقامة ملعب كورة، لإعداد دعاية لها في أفريقيا.

ولفت رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إلى أن مهمة جنوب أفريقيا في رئاسة الاتحاد الأفريقي ستكون صعبة، لأن ما حققته مصر لا يمكن تحقيقه في أقل من 10 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر عادل حمودة حسنى أخبار

أخبار تهمك

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 5 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 4 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 7 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 6 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 15 ساعة

natiga | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الشرقية والدقهلية التيرم الأول | نقدم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط | Press here

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 6 ساعات

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عادل حمودة يكشف عن موقف السادات من أثيوبيا ومياه النيل

منذ 33 دقيقة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020| الصفقة الكبرى على أعتاب سانتياجو برنابيو وحلم زيدان المستحيل يقترب من ارتداء قميص الملكي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الطويل" تنفي وجود أيادٍ خارجية وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

فلاش باك.. 5 معلومات تكشف تفاصيل محاولة اغتيال "مبارك" بأثيوبيا

عبدالحفيظ سعد يكتب: محاولة اغتيال آبى أحمد ومبارك

عادل حمودة يكتب: صورة سيلفي مع إفريقيا فى أسوان

مبارك يروي.. كيف واجه محاولة اغتياله في إثيوبيا

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status