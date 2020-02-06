عادل حمودة يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال "مبارك" في أثيوبيا

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق حسني مبارك، جلس شهرًا في أثيوبيا لمعرفة من يقف وراء محاولة اغتيال "مبارك"، ووجد أن أثيوبيا لم تقف وراء هذه المحاولة، ولكن هناك بعض المصريين تسللوا إلى أديس أبابا وقاموا بها.



وتابع "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر تفتقد الدعاية الإعلامية لما تقوم به من جهد ومشروعات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بمشروعات حقيقية بقيمة تتجاوز الـ350 مليون دولارًا، تتمثل في إقامة مشاريع تنموية وحفر آبار مياه، على عكس اسرائيل التي لا تنفق أكثر من 10 مليون دولار متمثلة في إقامة ملعب كورة، لإعداد دعاية لها في أفريقيا.



ولفت رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إلى أن مهمة جنوب أفريقيا في رئاسة الاتحاد الأفريقي ستكون صعبة، لأن ما حققته مصر لا يمكن تحقيقه في أقل من 10 سنوات.

