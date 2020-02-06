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الصحة: مستعدون لتوفير الكمامات للصين

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:20 ص
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وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
أمنية فوزي
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قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إنهم على استعداد كامل لتوفير الكمامات للصين، متؤكدة: "لدينا مخزون استراتيجي كاف من الكمامات، ومش بنيجي على احتياجات الشعب المصري".

وأضافت الوزارة في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "سوف نوفر أي كمية من الكامات تطلبها الصين، ولدينا مخزون استراتيجي كاف".

وتابعت: "كنا على استعداد لإرسال 10 أطنان من الكمامات إلى الصين في الرحلة الأولى، ولكن حمولة الطائرة لم تستوعب".
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان مصر كمامات أخبار

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