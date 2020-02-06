مصطفى الفقي: السادات كان يحب فريد الأطرش

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الفنانين المصريين كان لديهم ميول سياسية قديمًا، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يحب فريد الأطرش.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "محمد عبد الوهاب قال لي إن مكرم باشا عبيد كان يلحن معه، وكان يتميز بجمال صوته".



وأضاف المفكر السياسي، أن محمد عبد الوهاب طلب مقابلة الرئيس مبارك، وطلب أيضًا وضع صور المقابلة في الصفحة الأولى بالصحف، متابعًا: "محمد عبد الوهاب وأمينة رزق ومديحة يسري عينهم الرئيس في مجلس الشوري"، لافتًا إلى أن يوسف شاهين كان دائمًا على يسار السلطة ويميل للفقراء.

