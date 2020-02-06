Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى الفقي: السادات كان يحب فريد الأطرش

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:42 ص
Advertisements
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الفنانين المصريين كان لديهم ميول سياسية قديمًا، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يحب فريد الأطرش.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "محمد عبد الوهاب قال لي إن مكرم باشا عبيد كان يلحن معه، وكان يتميز بجمال صوته".

وأضاف المفكر السياسي، أن محمد عبد الوهاب طلب مقابلة الرئيس مبارك، وطلب أيضًا وضع صور المقابلة في الصفحة الأولى بالصحف، متابعًا: "محمد عبد الوهاب وأمينة رزق ومديحة يسري عينهم الرئيس في مجلس الشوري"، لافتًا إلى أن يوسف شاهين كان دائمًا على يسار السلطة ويميل للفقراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطى الفقي السادات أخبار

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 12 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 10 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة هامة من "شوبير" لجماهير الأهلي بشأن موقعة صن داونز(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 11 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 13 ساعة

كيكي سيتين ينجح في تنفيذ خطة رئيس برشلونة

منذ 38 دقيقة

أحد العائدين من اليمن يوجه رسالة للسيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: شرعية ثورة يوليو 1952 مستمرة حتى الآن

مصطفى الفقي: السادات لم يكن رجل الإخوان

مصطفى الفقي: زيارة السادات إلى القدس من أهم 4 أحداث في القرن العشرين

مصطفى الفقي: "السادات" كان أكثر رؤساء مصر تذوقًا للفن واهتمامًا بالأدب

هاني مهنا: "السادات" كان يقلد صوت فريد الأطرش

مصطفى الفقي: عبد الناصر انضم إلى أغلب الأطراف السياسية بما في ذلك اليسار والإخوان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status