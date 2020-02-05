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وزيرة الهجرة تصف السيسي بـ"رب الأسرة": يهتم برعاياه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:45 م
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السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
أمنية فوزي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مشهد استقبال الصيادين المحتجزين باليمن كان مشهدًا جميلًا للغاية، وأكدت أن الدولة تعمل بجهد وأن رب الأسرة (الرئيس السيسي) يرعى أبنائه في الخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه كان هناك تنسيق تام مع الأجهزة ومع السعودية واليمن وكان هناك اتصالات يومية مع الصيادين، لطمئنتهم بأن الدولة تقف بجانبهم.

وتابعت وزيرة الهجرة: "الصيادون خرجوا في رحلة صيد للبحر الأحمر وضلو طريقهم ووصلوا إلى عدن وتم احتجازهم من قبل جماعة الحوثيين".
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الكلمات المفتاحية

رب الأسرة الهجرة الصيادين المحتجزين السيسي

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