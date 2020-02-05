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بشكل نهائي.. "الكونجرس" يبرئ ترامب من كافة التهم الموجهة إليه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:21 م
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
حلمي رمضان
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أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، مساء اليوم الأربعاء، أنه برئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ففي التصويت الأول من جولتي التصويت الخاصتين بمحاكمة ترامب، برأ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق، حول حجبه مساعدات أمنية أمريكية مخصصة إلى أوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48.

هذا وقد بدأ مجلس الشيوخ، مساء اليوم، التصويت على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في إطار محاكمة عزله، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ويعد دونالد ترامب، ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة من قبل البرلمان والمحاكمة في مجلس الشيوخ، وسيحدد التصويت التاريخي المرتقب ما إذا كان بمقدوره استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائب مايك بنس.

وأحال البرلمان، الرئيس دونالد ترامب، إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلاله سلطته بمنعه مساعدات أمريكية إلى كييف في الصيف الماضي؛ لحث أوكرانيا على الضغط على خصمه الديمقراطي جو بايدن والتحقيق معه.

ومع ذلك، لا تظهر المؤشرات الأولية أي قلق بشأن استمرار ترامب في موقعه، إذ لم يبدي الجمهوريون الذي يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تجاوب مع فكرة إدانة الرئيس وعزله، وهو إجراء غير مسبوق ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

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الكلمات المفتاحية

ترامب الكونجرس السلطات الرئيس الأمريكي أمريكا

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