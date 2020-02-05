"الصحة العالمية" تهنئ "السيسي" لنجاحه في عودة المصريين من "ووهان"

هنأ الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، على سرعة إعادة المصريين من مديونة ووهان الصينية التي انتشر بها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن طريقة إعادة المصريين من الصين لمصر، حدثت وفق إرشادات منظمة الصحية العلمية.



ولفت "جبور"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن عودة المصريين من الصين للقاهرة كان على نفقة الدولة، بينما بعض الدول الأخرى طالبت مواطنيها بالعودة على نفقتهم، مشيرًا إلى أن مصر قامت بحجز العائدين من الصين في مرسى مطروح وفق لأفصل الأطر العلمية، معقبًا: "يجب أن يفخر المصريين بأنهم مصريين"



ولفت إلى أن المنظمة تقدم الإرشادات الحديثة حول الفيروس يوم بيوم لوزارة الصحة المصرية، مشيرًا إلى أن أعراض فيروس سي كورونا مشابهة للإنفلونزا العادية من السعال والكحة، وتطور إلى أعرض أخرى مثل الفشل الكلوي وقد تصل إلى الوفاة.

