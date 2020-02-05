"الروم الأرثوذكس" تستضيف أسبوع الصلاة



وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس، الأربعاء الماضي، الاجتماع العام بالكاتدرائية المرقسية الارثوذكسية بالعباسية الاربعاء الماضي، في إطار أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بحضور عدد من ممثلي المذاهب المسيحية في مصر

استضافت كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بمنطقة الظاهر بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لقاء أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.جاء ذلك بمشاركة الأمين العام مجلس كنائس الشرق الأوسط القس رفعت فكري.وكان في استقبال الحضور الأرشمندريت جورج صوصو والمتقدم في الكهنة الأب يوسف دروس والأب بافلوس نعيم.وتأتي الفعاليات في إطار أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي بدأت فعالياته الاثنين الماضي لدعم الوحدة بين الطوائف المسيحية المختلفة.يذكر أن مجلس كنائس مصر قد قاموا، الإثنين، من أجل الوحدة، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الاسقفية في منطقة المنشية بالاسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً في إطار أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.ومن المقرر أن تستمر فاعليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين حتى يوم الجمعة المقبلة، لتشمل إقامة الصلوات بين أسراب عدد من الكنائس القبطية التابعة لجميع الطوائف المسيحية في مصر.