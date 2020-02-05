"وزير التعليم" يعلن متوسط نتيجة الصف الثاني الثانوي (فيديو)



وأضاف وزير التربية والتعليم أن متوسط درجات الطلاب هذا العام في الصف الثاني الثانوي 88%، متابعًا: "الطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه".



وأوضح أن المنطقة الزرقاء تشير إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول بينما المنطقة الصفراء تشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح أما المساحة البيضاء أسفل الشريط تشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج، معقًبا: "لايوجد أى طالب ساقط ولا شايل مواد في 2 ثانوي.. والطلاب سعداء بالنظام الجديد".



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن أخر مستجدات تطوير منظومة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الهدف من المنظومة الجديدة تغيير ثقافة الحصول على درجات إلى التعليم الحقيقي.وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، إن التقييم الذي تم من عام 2018 حتى الأن يجعلنا فخورين، معلقًا: "كنا حريصون على تغيير اللغة القديمة ناجح وساقط".