الغرف التجارية: مصر تنتج 80 مليون كمامة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر لديها من 8 لـ10 مصانع لتصنيع الكمامات، وتصنع من 60 لـ80 مليون كمامة.



وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن بعض الشركات الصينية عرضت على الشركات المصرية تصنيع 145 مليون كمامة، ولكن مصر لن تستطيع توفير هذه الكمية.



وتابع: "هناك ضغط كبير على الكمامات في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية"، لافتًا إلى أن معظم دول العالم أصبح لديها مشكلات في الكمامات.

