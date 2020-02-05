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الأمير خالد الفيصل يدشن المركز الموحد للخدمات في جدة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المركز الموحد للخدمات بجدة الذي تشرف عليه إمارة المنطقة، ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال، تحت سقف واحدٍ، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم، داعياً أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز ليساهموا في تنمية المملكة.

وقدم الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على النهضة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

ودشن امير فيصل المركز الموحد بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
 
وتجوّل الأمير خالد الفيصل في المركز، واستمع إلى شرح عن أقسامه، من ضمنها: مركز مِراس جدة، الذي يقدم خدمات وزارات: التجارة، الشؤون البلدية، العمل، وأمانتي جدة، والعاصمة المقدسة، إضافة لخدمات غرفة جدة.

وتقدم منصة مراس الموحدة عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال، خدمات قطاع الأعمال بطريقة سهلة وميسرة من خلال إمكانية تنفيذ خدمات تأسيس وممارسة العمل التجاري ابتداء من إصدار السجل التجاري، ورخصة البلدية، وفتح ملف في هيئة الزكاة و الدخل، وإصدار شـهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف المنشأة في وزارة العمـل، والمؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات وتراخيص بدء ممارسة العمل التجاري من 33 جهة حكومية وخاصة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن حاضنة الأعمال الأولى في المملكة للمحتوى الرقمي، التي تعمل عليها "منشأت"، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في المجالات الرقمية.

وتهدف الحاضنة إلى تمكين أصحاب القطاع والمستهدفين من صناعة المحتوى الإيجابي الهادف، وتنمية الاستثمار في القطاع الإعلامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل التي تلائم مهارات الشباب والشابات. وستقدّم الحاضنة العديد من حلقات النقاش والدورات التدريبية المتخصصة والجلسات الإرشادية لرواد الأعمال، إضافة إلى العديد من البرامج المتخصصة لتحويل المواهب إلى مشاريع استثمارية، وتوفير فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة.
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دارة جدة المركز الموحد الخدمات الأمير خالد الفيصل أمير مكة

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