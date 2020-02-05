الأمير خالد الفيصل يدشن المركز الموحد للخدمات في جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المركز الموحد للخدمات بجدة الذي تشرف عليه إمارة المنطقة، ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال، تحت سقف واحدٍ، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم، داعياً أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز ليساهموا في تنمية المملكة.





وقدم الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على النهضة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.



ودشن امير فيصل المركز الموحد بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.