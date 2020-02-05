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محافظ دمياط تزف بشرى سارة لمصنعي الأثاث

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:40 م
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الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
داليا الحسين
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم افتتاح مركز لتصميم الأثاث بجامعة دمياط لمساعدة صغار الصناع لتطوير أفكارهم، لافتة إلى أن هناك مستثمرين من أمريكا واليابان تعاقدوا مع تجار الأثاث بدمياط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع المحافظات لعرض منتجات دمياط من الأثاث، لافتة إلى أن ورش المصنعين أصبحت موجودة فى مدينة الأثاث.

وأرجعت عدم إقبال مصنعي الأثاث على مدينة دمياط للأثاث بسبب السلوك المتوارث، موضحة: "كل واحد متعود أن الورشة تكون تحت بيته هو وعيالة يشتغلوا فيها وده حياته.. إحنا بنغير سلوك بشر عاشت عليه سنين".

وأشارت المحافظ إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط سيكون هناك معرض دائم طوال السنة للأثاث "صنع فى دمياط"، لافتة إلى أنه يوجد 426 ورشة للأثاث في مدينة الأثاث بدمياط حاليًا.

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الكلمات المفتاحية

محافظ دمياط صغار الصناع بروتوكولات الأثاث

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