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بروتوكول بين "التضامن" ومصر الخير لرفع الوعي الأخلاقي للمواطن اليوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:12 ص
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نيفين القباج
نيفين القباج
آيات عامر
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تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير الخاص بمبادرة قيم وحياة، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بمقر وزارة التضامن الإجتماعي بالعجوزة.

ويهدف البروتوكول إلى نشر مجموعة من القيم الأخلاقية الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن مثل: السلام، السعادة، الإحترام، المحبة، البساطة، الصدق، النزاهة، التعاون، التواضع، الاتحاد، والمسؤولية بعيدًا عن أي تعصب عرقي أو ديني عن طريق دمج مجهود كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية.
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