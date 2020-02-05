أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020| الصفقة الكبرى على أعتاب سانتياجو برنابيو وحلم زيدان المستحيل يقترب من ارتداء قميص الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 5 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة يوفنتوس لريال مدريد على ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- يوفنتوس يخطط لخطف صفقة مبابي من ريال مدريد

يسعى مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، لاستغلال الأزمة الأخيرة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومدربه الألماني توماس توخيل.

ويسعى البيانكونيري لإبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على توقيع مهاجمه كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

وذكر موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، أن يوفنتوس يخطط بجدية لضم كيليان مبابي للكالتشيو في صيف 2021، وسيكون لدى البيانكونيري الحجج اللازمة لإبرام هذه الصفقة، أولًا، لأن مبابي يمكن أن يحل محل كريستيانو رونالدو، الذي سيحرر يوفنتوس من راتبه الكبير، ثانيًا، سيكون اللاعب الفرنسي ضمان رائع في تسجيل وصناعة الأهداف وقيادة الفريق نحو منصات التتويج.

وتابع الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس مستعدًا لإقحام نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة لخفض سعر مهاجم نادي العاصمة الفرنسية باريس.





- أول رد فعل من زيدان على رحيل ميسي وضم مبابي

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباراة الغد ليست مباراة ربع نهائي فحسب، بل هي مباراة نهائية. سوسيداد لن يأتوا إلى هنا من أجل السماح لنا باللعب. علينا أن نكون حاضرين ومركزين منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف :"يعلم اللاعبون أن لدينا مباراة نلعبها كل 3 أيام. ما يقومون به ليس سهلا".

وعن إمكانية التعاقد مع مبابي لاعب باريس سان جيرمان قال :"سأخبرك ذات الأمر، لن أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى ... أنا مُكتفٍ بما لدي من لاعبين".

وحول إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة قال زيدان :"لن أبدي رأيي حول نادٍ آخر، ما سأخبرك به هو أنهم سينافسون على كل شيء حتى نهاية الموسم، هذه هي عادات الفرق القوية، الأمور الأخرى لا ألقي لها بالا. برشلونه سيستمر بالمنافسة".

وعن استعادة خدمات أوديجارد في الصيف قال زيدان :" لا أفكر بهذا الأمر الآن. هو لاعبنا ونحن مسرورون بما يقوم به مع سوسيداد".

وتابع :"غدا سيكون خصمنا وسيحاول أن يبذل كل ما بوسعه من أجل سوسيداد. علينا التفكير بما سنقوم به بدورنا".

وأتم حديثه :"أثق بجميع اللاعبين الخمسة وعشرين، لكن لن يلعب سوى 11، أكثر ما يضايقني هو شيئان: الإصابات واستبعاد اللاعبين".





- مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي تعرض لإصابة قوية في العضلة الضامة وحتي الآن لم يتحدد موقفه من المشاركة.

واضافت الصحيفة أن رحيم سترينج قد يغيب عن لقاء الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي والمقرر إقامتها يوم 26 فبراير في ذهاب ثمن النهائي على أن يقام الإياب بين الطرفين يوم 17 مارس.





- مبابي يقترب من ريال مدريد الصيف القادم

أصبح كيليان مبابي نجم منتحب فرنسا وباريس سان جيرمان حديث الساعة فى الصحافة الإسبانية والفرنسية خلال الساعات الماضية، بعدما آثيرت تقارير صحفية تفيد بإقتراب إنتقاله لفريق ريال مدريد خلال الصيف.

وذكرت القناة السادسة الإسبانية اليوم أن كيليان مبابي إسفسر عن الأجواء فى العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا للرحيل لصفوف الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت القناة أن مبابي يريد التحدث مع اللاعبين الذى تجيد اللغة الإسبانية ولعبت من قبل فى مدريد، من أجل معرفة الأجواء فى العاصمة.

ويريد النجم الفرنسي معرفة كل شيء عن الطقس والمطاعم والسكن وغيرها من الأمور في العاصمة الإسبانية مدريد حسبما أشارت القناة، بعد إقترابه من الرحيل إلي الملكي خلال الصيف القادم.





- دي ماريا يكشف تعرصه للظلم في ريال مدريد بسبب رونالدو وبيل

كشف أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد السابق أنه تعرض للظلم أثناء فترة لعبه مع ريال مدريد، حيث أنه كان لا يلعب الضربات الثابتة في ريال مدريد بسبب وجود الثنائي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية:"طوال مسيرتي كنت ألعب بجوار نجوم من الطراز الرفيع يسجلون العديد من الأهداف، لقد تعلمت الكثير طوال مسيرتي ولا أزال أتعلم".

وأضاف:"في ريال مدريد كنت ألعب الضربات الثابتة في التدريبات فقط لأن كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل يلعبونها في المباريات ولحسن حظي عندما حظيت على الفرصة هنا في باريس سان جيرمان سجلت من ضربة ثابتة".

وتابع:"أحاول طوال الوقت أن أعمل من أجل الفريق والتتويج بالبطولات في نهاية كل موسم، لو استطعت التسجيل أقوم بذلك ولو استطعت الصناعة أفعلها".

واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً:"باريس سان جيرمان مهم بالنسبة لي للغاية، لقد جئت إلى هنا وأنا في حالة سيئة بعد فترتي في مانشستر يونايتد وسأقوم بتقديم أفضل ما لدي دائمًا من أجله".





- بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا أخبر زملائه في مانشستر يونايتد أنه مايزال يرغب في الرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت النشرة المسائية في مانشستر أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا شارك في ست مباريات هذا الموسم بسبب إصابتين منفصلتين في الكاحل بينما لا يزال مرتبطاً بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأفادت النشرة البريطانية بأن مصدر من داخل غرفة خلع الملابس أكد أن بوجبا لن يكون موجوداً حالياً في النادي بينما يعتقد غالبية اللاعبين أن النجم الفرنسي لن يبقى وأن أصدقائه وزملائه يتفهمون موقفه.

وأشارت النشرة البريطانية إلى أن بول بوجبا كان قد أوضح في يونيو الماضي إنه ينوي خوض تجربة جديدة في حين ادعى وكيل أعماله مينو رايولا أنه بصدد صفقة انتقال لم تتحقق مؤخرًا.

وأكدت النشرة البريطانية أن مانشستر يونايتد كان قد طلب مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي للموافقة على رحيل بوجبا مما تسبب في صرف بعض الأندية الكبرى النظر عن التعاقد معه على رأسها يوفنتوس وريال مدريد.

وأوضحت النشرة البريطانية أن بوجبا وقع في آخر 18 شهراً على عقده مع وجود خيار لدى المان يونايتد بتجديد العقد حتى عام 2022 لكن إصابات الكاحل المزعجة وتراجع قيمته قد يدفع المسئولين في النادي الإنجليزي للموافقة على بيعه.







