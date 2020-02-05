تضامن البرلمان: واقعة تعذيب "فتاة دار أيتام العاشر" جريمة كبيرة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ما قامت به الدكتور أماني عبد المقصود، مالك دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان، وصاحبة واقعة تعذيب فتاة، لا يتفق مع الدستور والقانون، مؤكدًا أن التعامل مع الأطفال ليس أمرًا عشوائيًا خاضعًا لرؤية الأشخاص.



وأوضح "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن الدستور منع ممارسة العنف مع الأطفال وأن العنف تصرف غير مبرر ولا يأتي بنتيجة.



وأشار إلى أن هناك بدائل كثيرة للعنف وأن العنف في حق الأطفال جريمة كبيرة غير مبررة لأي سبب من الأسباب، فيمكن عرض الأطفال على طبيب لضبط سلوكهم، لافتًا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدم ببلاغ، وعليه تمارس النيابة أعمالها.

