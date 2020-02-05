النفط يواصل التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار النفط التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بنحو 2 بالمائة بعد 6 جلسات من التراجع بسبب المخاوف من فيروس "كورونا".

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والحلفاء من غير الأعضاء اجتماعاً طارئاً في فيينا على مدى يومين بداية من أمس، لتقييم تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام وعلى النمو الاقتصادي.





وينتظر المستثمرون ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع، وسط انتظار تعميق مستويات خفض الإنتاج من الخام لمواجهة الضغط المحتمل على الطلب العالمي على النفط.





ويتابع المستثمرون حول العالم تطورات فيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ركود في الطلب العالمي على النفط، حيث أن الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم كما كانت المحرك الرئيسي للطلب العالمي في السنوات الأخيرة.









وارتفع سعر العقود الأجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 50.75 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.6 بالمائة ليسجل 55.36 دولار للبرميل.