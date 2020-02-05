القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

نجح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في حسم صفقة جديدة للقلعة الحمراء أمس الثلاثاء بعد سفره سراً إلى المنصورة.





وسافر القيعي إلى المنصورة من أجل إنهاء صفقة حازم هاني مدافع فريق المنصورة ومنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين المدير الفني للصغار الفراعنة.





وحصل النادي الأهلي عبر القيعي على توقيع حازم هاني مدافع نادي المنصورة ومنتخب الشباب تمهيداً للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.





ووقع حازم هاني على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 5 سنوات وأنهي القيعي التفاوض مع ناديه وخلال ساعات سينضم بشكل رسمي لفريق شباب النادي مواليد 2001.





وجاء ضم الأهلي لصفقة حازم هاني بترشيح من ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب خاصة أن اللاعب يملك إمكانيات فنية وبدنية رائعة تؤهله للعب للفريق الأول بالأهلي رغم أنه لم يتخطي حاجز الـــ19 عام.



