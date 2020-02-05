قبل مواجهة صن داونز.. التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام الأندية الجنوب إفريقية (أرقام)

أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، فريق الأهليي في مواجهة قوية ضد فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف فريق النجم الساحلي "متصدر" المجموعة بـ 12 نقطة.





وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصنداونز أحد يومي 28، 29 مارس في القاهرة، بينما ستقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا أحد يومي 6، 7 مارس المقبل.





تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد الأندية الجنوب إفريقية:





تقابلت أندية مصر مع الأندية الجنوب إفريقية في 41 مباراة سابقة، فاز المصريين في 18 مباراة، وخسرت 12 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 11 مباراة، بينما سجل لاعبو الأندية المصرية 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 41 هدفًا.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي:





تقابل الأهلي مع نظيره ماميلودي صنداونز في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وفاز بطل جنوب إفريقيا في مباراة وحيدة.





سجل الأهلي 9 أهداف خلال مواجهاته السابقة ضد ماميلودي صنداونز، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية الجنوب إفريقية:





التقي الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 21 مباراة سابقة طوال تاريخ مشاركات الفريق بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 9 مباريات، بينما تعادل في 6 مباريات، وخسر الفريق الأهلاوي في 6 مباريات.





سجل الأهلي 27 هدفا خلال مبارياته ضد أندية جنوب إفريقيا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا.



