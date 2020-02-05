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مديرة "دار العاشر" عن تعذيب فتاة: "أنا ضد العنف"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:37 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت الدكتورة أماني عبد المقصود، مالك دار "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان، التي قامت بتعذيب فتاة من الدار، على فيديو الضرب، قائلة: "أنا أم مش رئيسة مجلس إدارة، أنا كنت باخد البنات المصايف، ومجوزة بنت، حاسبوني كأم"، مؤكدة أن ما حدث كان موقفًا طارئًا.

وأوضحت "عبد المقصود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يحدث كدمات أو إصابات أو تقرير طبي للبنت، معلقة: "كان في ناس مخططة للموضوع ده".

واستكملت: "نحن ضد أسلوب العنف، والبنت مجاش على إيديها عصاية واحدة، والبنت ليست تحت أي ضغط نهائي، وتقوم بتعديات كثيرة، وطفشت كل المشرفات، وتتلفظ بألفاظ غير طبيعية، وتشرب السجائر، وتحاول الهروب من الدار"، لافتة إلى لم تتواجد في الدار إلا يوم واحد في الأسبوع.

وأحالت النيابة الإدارية رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة العاشر من رمضان للمحاكمة العاجلة، ومدير الدار لمجلس التأديب.
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الكلمات المفتاحية

دار أيتام العاشر دار أيتام

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