مباريات الزمالك في شهر فبراير.. أبرزها مواجهة الترجي 3 مرات والأهلي مرتين

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في شهر فبراير بمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وقد أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي.





وكان الزمالك قد تأهل إلى هذا الدور بعد أن حل ثانيًا في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.





وينتظر نادي الزمالك مواجهات نارية وقوية خلال شهر فبراير سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي والإفريقي.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول مباريات الزمالك في شهر فبراير

9 فبراير.. الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري عندالساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.





14 فبراير.. الزمالك ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت جرينتش.





20 فبراير.. الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر المصري عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت جرينتش





24 فبراير.. الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





28 أو 29 فبراير.. الزمالك ضد الترجي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.