وزير الداخلية التونسي والسفير الفرنسي يبحثان تبادل الخبرات بين البلدين

إستقبل وزير الداخلية التونسي 'هشام الفراتي'، صباح اليوم الأربعاء 05 فيفري 2020، سعادة سفير الجمهورية الفرنسية 'Olivier Poivre d'Arvor' 'أوليفيي بوافر دارفور'.





وقد كان هذا اللقاء، مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين، لا سيّما في مجالات التكوين وتبادل الخبرات وكل أوجه التعاون الأخرى، خاصة وأن تونس تستعد لاحتضان قمة 'الفركوفونية' في شهر ديسمبر2020.





كما تم بذات المناسبة النظر في آفاق التعاون المستقبلية، خاصة في مجالات الهجرة غير النظامية وسبل التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية.