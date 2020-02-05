أستاذ قانون: هذه عقوبة الممتنع عن النفقة بعد تعديل القانون (فيديو)

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة السادات، إن هناك أشخاصًا فرض عليهم القانون والشريعة، مسألة الإنفاق على بعض الأخرين، ولسبب أو لأخر قد يمتنع هذا الشخص عن النفقة، وفي هذا الحالة يحق لصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء، لإلزام الطرف الآخر بالقيام بالنفقة.



وتابع "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أنه إذا تأخر الشخص عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر، بعد صدور حكم يلزم بهذا الأمر، مع قدرته على دفع النفقة يكون معرض للحبس.



وأوضح أن الحبس يكون لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 5آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

