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"النقد" تحذر من تداول الأموال النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجهت مؤسسة النقد، تحذيرا من تداول الأموال النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية، مشيرة إلى أنه قد يكون مصدرها عملية سطو.


وأضافت مؤسسة النقد في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، أن الأوراق الموسومة تتميز باللون الأخضر الداكن والبصمة الخاصة للأحبار، وأنها تختلف عن الأوراق المشوهة بالأحبار العادية، وأن اللون الأخضر يأتي عند تفعيل جهاز الإتلاف الذاتي في الحقائب الذكية لنقل الأموال ويقوم بنفث الحبر على كافة الأوراق النقدية داخل حقيبة نقل الأموال أو جهاز الصراف الآلي.


وحذرت مؤسسة النقد من تداول الأوراق النقدية الموسومة، وأنه من غير المسموح بتداولها كون مصدرها عملية سطو أو سرقة، ويجب إبلاغ الشرطة فوراً بأي معلومات تخص أي أوراق نقدية موسومة.


يذكر أن الجهات المستفيدة من الحقائب الذكية لنقل الأموال هي شركات نقل الأموال والبنوك والمصارف ومكاتب الصرافة، وتستخدم في نقل الأموال وتتيح التعقب الآلي للنقود وإمكانية إتلافها حال الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

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الكلمات المفتاحية

مؤسسة النقد الأموال النقدية الأخبار الأمنية

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