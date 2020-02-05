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بكلمات مؤثرة.. نهال عنبر تنعى نادية لطفي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:54 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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نعت الفنانة نهال عنبر، الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا، أمس، عن عمر يناهز الـ83 عاما قائلة: "كانت فنانة صادقة ووطنية جدا".

وأضافت "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "الفنانة الراحلة لها مواقف وطنية كثيرة ومنها تطوعها في الهلال الأحمر عقب الحرب".

وتابعت أن نادية لطفي لم تنسى أصدقائها وكانت تطمئن على الجميع حتى أثناء مرضها"، لافتة إلى أنها كانت تتمتع بثقافة عالية وأراء قوية وكانت تتابع ما يحدث في مصر، معلقة: "صعب نلاقي زيها دلوقتي".
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الكلمات المفتاحية

نهال عنبر نادية لطفي الفنانة نادية لطفي الهلال الأحمر

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