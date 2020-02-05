عضو دفاع البرلمان: قانون الكيانات الإرهابية يساهم في الحد من الجرائم

أشاد العميد حماده القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مؤكدًا أن القانون سيساهم في زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب مما يساعد في الحد من الجرائم.



وقال "القسط" في تصريح إلى "بوابة الفجر" إن الجماعات الإرهابية لا ينتمون إلى حضارة ولا نسب ولا دين أو ولاء، فرغبتهم الأولى هي القتل والتدمير الذي لا يميز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم، فالجميع في نظره أعداء، لذلك كان لا بد من قانون ينظم قوائم الكيانات الإرهابية.



ويأخذ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



