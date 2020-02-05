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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:49 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 4/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || قائد الجيش الليبي يستقبل وزير الخارجية الألماني في بنغازي

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
استقبل قائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة الرجمة، شرقي مدينة بنغازي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || العربية: إصابة 52 راكباً جراء تحطم طائرة في "اسطنبول"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أصيب نحو 52 راكباً جراء تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها بمطار إسطنبول، مساء اليوم الأربعاء، حسبما نقلت قناة "العربية".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين: إجراءات مكافحة "كورونا" تحقق نتائج إيجابية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم الأربعاء، إن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لمنع انتشار فيروس "كوورنا" الجديد والسيطرة عليه، تحقق نتائج إيجابية".

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الكلمات المفتاحية

كورونا قائد الجيش الليبي فيروس جديد الصين اسطنبول

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