Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد وفاة ضحية الختان بأسيوط.. آمنة نصير: جهل بالدين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:34 م
Advertisements
الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن حرص بعض الأسر على ختان الفتاة يأتي نتيجة الجهل بالإسلام وربطه بعفه الفتاة وهذا كذب وغير صحيح، مشيرة إلى أن ختان الأنثى قضية أفريقية متجذرة في منطقة حوض النيل.

وقالت "نصير" في تصريح إلى "الفجر": إن ختان الإناث ليس له أي علاقة بالإسلام وأهل مكة لم يكن يعرفوه تماما وإنما كان مشهورا عند أهل المدينة نتيجة اختلاط العقائد والأديان، مضيفة: "عندما تترسخ عادة من العادات في مجتمعاتنا تأخذ الرسوخ والثبات في بعض الأحيان أكثر من النص الديني ويأتي ذلك بوضع عند الأسر التي لا تقرأ ولا تكتب".

وناشدت عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بأن يرسل أئمة وخطباء لجميع المساجد في الأرياف وقرى الصعيد لتغيير فكر الناس حول هذه القضية من خلال الخطب سواء في خطبة الجمعة أو في الخطب اليومية التي تعقب الصلوات الخمس.

كما طالبت الدكتورة آمنة نصير، بتفعيل قانون ختان الإناث والذي ينص على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

كانت قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط اتشحت بالسواد حدادا على وفاة الطفلة «ندى. ح. ع»، 14 عاما، إثر إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة بمدينة منفلوط، بمحافظة أسيوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ضحيه اسيوط ختان البنات ختان الإناث الدكتورة آمنة نصير الختان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ 40 دقيقة

أخيرا.. ظهرت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية | ابحث في هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية التيرم الأول 2019/2020 nOW

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعة و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ يوم

Know | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس متوفرة الآن | انقر هنا لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عبر لينك الـelfagr

منذ أقل من ساعة

أسهل طريقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للدقهلية هنا بعد اعتمادها من محافظ Dakahlia |

منذ ساعة و 13 دقيقة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 CAF Champions League quarterfinals draw

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ ساعة و نصف

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

منذ ساعة و 19 دقيقة

لينك طلقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية من here

منذ ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش الزمالك Kora Live

منذ أقل من ساعتين

نتيجتك عندنا | تعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول برقم الجلوس فقط | Enter هنا لامتلاك نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

آمنة نصير: "ختان الإناث مالوش دعوة بالإسلام"

يدمر الحياة الزوجية.. خبراء يحذرون من ختان الإناث.. وآمنة نصير: مالوش دعوة بالإسلام

"حملات توعية وتغليظ العقوبة".. كيف تواجه وزارة الصحة ظاهرة ختان الإناث؟

ختام مبادرة "احميها من ختان الإناث" في الإسماعيلية

عمرها 12 عاما.. مطالب بتوقيع أقصى عقوبة في وفاة طفلة الختان بأسيوط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

Know | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس متوفرة الآن | انقر هنا لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عبر لينك الـelfagr

نتيجتك عندنا | تعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول برقم الجلوس فقط | Enter هنا لامتلاك نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020

07:43 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

أسهل طريقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للدقهلية هنا بعد اعتمادها من محافظ Dakahlia |

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status