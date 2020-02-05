بعد وفاة ضحية الختان بأسيوط.. آمنة نصير: جهل بالدين

أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن حرص بعض الأسر على ختان الفتاة يأتي نتيجة الجهل بالإسلام وربطه بعفه الفتاة وهذا كذب وغير صحيح، مشيرة إلى أن ختان الأنثى قضية أفريقية متجذرة في منطقة حوض النيل.



وقالت "نصير" في تصريح إلى "الفجر": إن ختان الإناث ليس له أي علاقة بالإسلام وأهل مكة لم يكن يعرفوه تماما وإنما كان مشهورا عند أهل المدينة نتيجة اختلاط العقائد والأديان، مضيفة: "عندما تترسخ عادة من العادات في مجتمعاتنا تأخذ الرسوخ والثبات في بعض الأحيان أكثر من النص الديني ويأتي ذلك بوضع عند الأسر التي لا تقرأ ولا تكتب".



وناشدت عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بأن يرسل أئمة وخطباء لجميع المساجد في الأرياف وقرى الصعيد لتغيير فكر الناس حول هذه القضية من خلال الخطب سواء في خطبة الجمعة أو في الخطب اليومية التي تعقب الصلوات الخمس.



كما طالبت الدكتورة آمنة نصير، بتفعيل قانون ختان الإناث والذي ينص على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.



كانت قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط اتشحت بالسواد حدادا على وفاة الطفلة «ندى. ح. ع»، 14 عاما، إثر إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة بمدينة منفلوط، بمحافظة أسيوط.

