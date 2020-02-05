"الديهي" عن عودة الصيادين: هيبة الدولة المصرية عادت



ووصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية منذ نحو شهرين.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعادة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن، في طائرة خاصة نجاح منقطع النظير للدولة المصرية، ومدعاه للفخر والاعتزاز بجهاز المخابرات المصرية، مؤكدًا أننا لدينا أيادي طويلة تصل للأمن القومي المصري في أي مكان، مضيفًا: "أشعر بالفخر والاعتزاز بأجهزة الدولة المصرية".وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء: "ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد كنا على موعد مع فرحة إعادة المصريين العالقين بالصين عقب انتشار فيروس كورونا، واليوم نفرح بعودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن".وأكد، أن هيبة الدولة المصرية بدأت تعود بحق، موضحًا أن الوضع في اليمن غير مستقر، وهذا يزيد من صعوبة عودة المصريين لعدم وجود نظام مستقر يمكن التعامل معه، ويتطلب مجهود مضاعف من الدولة، بناءً على تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.