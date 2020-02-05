Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الديهي" عن عودة الصيادين: هيبة الدولة المصرية عادت

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:29 م
Advertisements
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعادة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن، في طائرة خاصة نجاح منقطع النظير للدولة المصرية، ومدعاه للفخر والاعتزاز بجهاز المخابرات المصرية، مؤكدًا أننا لدينا أيادي طويلة تصل للأمن القومي المصري في أي مكان، مضيفًا: "أشعر بالفخر والاعتزاز بأجهزة الدولة المصرية".

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء: "ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد كنا على موعد مع فرحة إعادة المصريين العالقين بالصين عقب انتشار فيروس كورونا، واليوم نفرح بعودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن".

وأكد، أن هيبة الدولة المصرية بدأت تعود بحق، موضحًا أن الوضع في اليمن غير مستقر، وهذا يزيد من صعوبة عودة المصريين لعدم وجود نظام مستقر يمكن التعامل معه، ويتطلب مجهود مضاعف من الدولة، بناءً على تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية منذ نحو شهرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر انتشار كورونا اليمن المصريين بالصين الحوثيين الإعلامي نشأت الديهي اخبار

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعة و 19 دقيقة

لينك طلقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية من here

منذ ساعة و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ يوم

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 3 ساعات

أخيرا.. ظهرت رسميا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية | ابحث في هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية التيرم الأول 2019/2020 nOW

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مشاهدة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 CAF Champions League quarterfinals draw

منذ ساعتين و 41 دقيقة

Know | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس متوفرة الآن | انقر هنا لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عبر لينك الـelfagr

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ 42 دقيقة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش الزمالك Kora Live

منذ أقل من ساعتين

أسهل طريقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للدقهلية هنا بعد اعتمادها من محافظ Dakahlia |

منذ ساعة و 15 دقيقة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجتك عندنا | تعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول برقم الجلوس فقط | Enter هنا لامتلاك نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020

منذ 37 دقيقة

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

منذ ساعة و 21 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. تفاصيل إعادة 32 صيادا كانوا محتجزين في اليمن

بعد استعادة 32 مصريًا من اليمن.. وزير الهجرة: الدولة لا تنسى أولادها

شاهد.. لحظة وصول 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين باليمن

"شكرا صقور مصر" يتصدر "تويتر" بعد عودة المحتجزين في اليمن

شاهد.. الصيادون المصريون العائدون من اليمن يهتفون: "عاش السيسي"

دبلوماسي سابق: السيسي أعاد البسمة إلى الصيادين العائدين من اليمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

Know | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس متوفرة الآن | انقر هنا لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عبر لينك الـelfagr

نتيجتك عندنا | تعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول برقم الجلوس فقط | Enter هنا لامتلاك نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020

07:43 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

أسهل طريقة للحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للدقهلية هنا بعد اعتمادها من محافظ Dakahlia |

07:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status