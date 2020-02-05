اليورو يتراجع والدولار يترفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الدولار ، بعد إعلان بيانات اقتصادية متباينة، حيث تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنحو 1.6 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.





وتراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال يناير الماضي، لكنه جاء أفضل من التقديرات الأولية، و حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن فيروس "كورونا" يمثل تهديداً جديداً للتوقعات الاقتصادية.





ومن جانب أخر أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكبر وتيرة في 5 سنوات خلال الشهر الماضي، كما ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وسجل عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أول هبوط في 6 سنوات خلال 2019.





وتراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.1002 دولار.





وهبط سعر اليورو أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 120.70 ين.



