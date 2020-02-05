القيادة السعودية تعزي كينياتا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خالص التعازي والمواساة لرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.





وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".





كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا في وفاة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.





وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".