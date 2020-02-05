حكايات من دفتر الأوجاع.. "الفجر" تفتح ملف إنكار النسب بالمنيا

"مني".. تخلي عنها زوجها واتهمت بالزنا.. والـ DNA ينصفها

"حنان".. زوجها ساومها بالتنازل عن حقوقها مقابل الاعتراف بنسب ابنه.. وفي النهاية هرب

أبناء يوصمون بالعار طيلة حياتهم بسبب خلافات أسرية