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إيران: العقوبات الأمريكية تتسب في عد تزويد طائرات طهران بالوقود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:55 م
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وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي
وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي
وكالات
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كشف وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تأخر رحلتين دوليتين لطائرتين من الخطوط الإيرانية "هُما" لمدة تصل إلى أكثر من 20 ساعة بسبب عدم تزويدهما بالوقود.

وكان وزير الطرق الإيراني، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، على أن الرحلتين تأخرتا في أمستردام ولندن، بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم عدم تزويدهما بالوقود بسبب العقوبات، حسب ما نقل موقع وزارة النقل الإيرانية.

كما وصف وزير الطرق الإيراني هذا الأمر بأنه "غير إنساني"، ويتعارض مع القانون.

هذا وتمتنع بعض الدول عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

ووقال معاون مدير منظمة الطيران الإيرانية مرتضى دهقان: إنه "سوف يقوم بتقديم شكوى إلى أمين عام ورئيس هيئة الطيران العالمية؛ لعدم تزويد الطائرتين بالوقود اللازم"، مضيفاًُ أن عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود يهدف إلى "عزل طهران عن العالم"، حسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

ويذكر أنه بسبب قرار عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، علقت طائرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل حوالي عام في مطار ميونيخ الدولي، وتأخرت لعدة ساعات، بسبب امتناع شركات الألمانية من تزويد الطائرة بالوقود التزاما بالعقوبات الأمريكية على طهران.

وخلال العام الماضي، امتنعت تركيا أيضاً عن تزويد بعض الطائرات الإيرانية بالوقود في مطار إسطنبول الدولي.

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الكلمات المفتاحية

طهران طائرات الوقود العقوبات الأمريكية إيران

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