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البحوث الإسلامية: لا يجوز استخدام ممتلكات مكان العمل في مصالح شخصية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:02 م
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ارشيفية
ارشيفية
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ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على سؤال: "أعمل في شركة وأستخدم أشياء من ملك الشركة في مصلحة شخصية فما الحكم الشرعي في ذلك؟".

وقال مجمع البحوث الإسلامية: "الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم – وبعد.. فإنه لا يجوز أن تستخدم شيئًا من أموال الشركة التي تعمل بها لمصلحتك الشخصية أو أن تأخذ منهم مالًا دون وجه حق فإن فعلت ذلك فعليك أولا بالتوبة مما فعلت والندم عليه ثم عليك برد ماتحصلت عليه بدون حق إلى الشركة".
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الكلمات المفتاحية

لجنة الفتوى الحكم الشرعي التواصل الاجتماعي البحوث الإسلامية

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