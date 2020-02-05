متابعون: الإصلاح اليمني لجأ لأسلوب الخيانة بغرض ابتزاز السعودية





أفاد متابعون يمنيون، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الإصلاح لجأ إلى أسلوب الخيانة بغرض ابتزاز التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومحاولة تهديدها بهكذا أساليب ما لم تقف معه في تحقيق أهدافه المشبوهة.





وأضاف المتابعون: إن "خيانة حزب الإصلاح من خلال التقارب مع جماعة الحوثيين مثلت طعنة شديدة تضرر منها التحالف كثيرًا، إذ تسبب ذلك في تأخّر الحسم العسكري في مواجهة الحوثيين، و ما هو واضح أنّ الفترة الأخيرة شهدت مزيدًا من التعاون المريب بين الحوثي والإصلاح".





وبحسب المتابعين، "جاء هذا التعاون بعدما باءت مؤامرة حزب الإصلاح التي استهدفت الجنوب في الفترة الأخيرة بفشل تام"، ويروا "أن هذا التقارب الكبير تؤكده صفقات تبادل الأسرى التي تتم من حين لآخر".





هذا وتهدف التفاهمات القائمة إلى اقتسام السيطرة على مناطق في المحافظات الشمالية بين مليشيا الحوثي والإخوان، التي عرضت وقف الجبهات العسكرية ضد مليشيا الحوثي مقابل تعاونها في القضاء على خصومها في الداخل.



