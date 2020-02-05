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هيئة الدفاع عن الشهيدين: "أحد المتهمين في قضية الإغتيال يعمل بمنزل الغنوشي"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2020، مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات ملفي الشهيدين وما يعرف بـ'الجهاز السري لحركة النهضة'.

وأشار رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين، إلى وجود ما وصفها بعلاقات جوفية وغير معلنة بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة المحظور، مضيفا في هذا الصدد أن تصنيف وزير الداخلية السابق علي العريض التنظيم المذكور تنظيما إرهابيا في 27 أوت 2013، تمّ بعد إتمام مهمة اغتيال البراهمي يوم 25 جويلية 2013، وفق تعبيره.

كما أشار الرداوي إلى أن هيئة الدفاع إكتشفت أن أحد المتهمين في قضية الإغتيال يعمل في منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ويلتقي بكمال القضقاضي وكان يتدرب معه على استعمال السلاح في أحد المنازل بولاية قبلي، حسب روايته.

وإثر ذات المؤتمر الصحفي، أفادت عضو هيئة الدفاع المحامية إيمان قزارة بأن محكمة التعقيب أنصفت هيئة الدفاع بعد ست سنوات، وذلك من خلال إعادة التحقيق في الملف من جديد، موضّحة أن النيابة العمومية أذنت بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بفتح تحقيق في حق 16 متّهما من بينهم أشخاص ينتمون إلى حركة النهضة وأمنيين سابقين، مبيّنة أن التّهم تخصّ الإعتداء على أمن الدولة والحصول على معطيات شخصية واستغلال النفوذ وهي تهم تتراوح عقوبتها من خمس سنوات إلى السجن المؤبد.
 
كما قالت قزارة أنه تم في 17 أكتوبر 2019، فتح بحث تحقيقي في سرقة وثائق الغرفة السوداء، متابعة "في هذا الموضوع حصّنت النيابة العمومية عددا من قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم الغنوشي الذي لم يتم توجيه أي تهمة ضده.. والتهم التي وجهت كانت في علاقة بجرائم حق عام وليس بجرائم إرهابية.."، مضيفة أنه تم فتح بحث تحقيقي ثالث في 03 فيفري 2020، يخص سرقة محاضر بحث وأقراص مضغوطة متعلقة بالمتهم عامر البعزي.
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