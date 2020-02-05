Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنوب اليمني يعرقل استراتيجية "التسليم والتسلم" بين الحوثي وحزب الإصلاح

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:43 م
Advertisements
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
Advertisements

يقوم التحالف بين جماعة الميليشيات الحوثية الإنقلابية وحزب الإصلاح اليمني، على استراتيجية "التسليم والتسلم" بمعنى أن تسلم مليشيات الإصلاح مثلاً أحد الجبهات للمليشيات الحوثية، بالمقابل وقوف مليشيات الحوثي عند نقطة محددة لا تتجاوزها في مأرب.

فيما تعول تركيا ومن خلفها قطر على مليشيات الإصلاح باعتبارها الأقرب من الناحية الأيديولوجية. 

هذا وتزايدت وتيرة التحركات الدولية بشأن اليمن على مدار الأيام الماضية، وذلك مع تنامي الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة والوصول إلى سلام شامل ينهي الحرب الدائرة منذ سنوات، ما إنعكس على زيادة حجم التدخلات الخارجية التي تحاول البحث عن موطأ قدم قبل استقرار الأوضاع بما يضمن الاستفادة من مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لموقع "اليمن العربي".

وعلى رأس هذه التحركات يأتي التدخل التركي الذي يلهث وراء أي منطقة يشتغل فيها النزاع بمنطقة الشرق الأوسط للتواجد فيها؛ لتحقيق استفادة قصوى للتنظيم الدولي للإخوان، الذي يحاول استعادة نفوذه في بلدان عربية عدة، بعد أن انكشف أمام الشعوب العربية التي لفظته، وبالتالي فهو يسعى للعودة مرة أخرى ولكن عبر بوابة العنف والفوضى بعد أن فشل الرهان على السياسة.

تعول تركيا ومن خلفها قطر على مليشيات الإصلاح باعتبارها الأقرب من الناحية الإيديولوجية والأكثر قدرة على تنفيذ المناورات، التي تقوم في ظاهرها على السياسية وباطنها على الأعمال الإرهابية التي تمهد لأن تكون أنقرة أحد أطراف الأزمة في المستقبل القريب، ولعل الزيارات التي قام بها عدد من قيادات الشرعية المختطفة من قبل الإصلاح على مدار الأيام الماضية يبرهن على ذلك.

وتحاول أنقرة أن تجد لنفسها مكانا باليمن وتعتمد في ذلك على التعاون بين مليشيات الإصلاح ونظيرتها الحوثية، وبدا أن لعبة تقسيم المواقع التي جرت خلال الأيام الماضية بين الطرفين في نهم والجوف ومأرب وتعز، تعد جزءاً أصيلاً من التدخلات الإقليمية التي تهدف إلى ترسيخ التعاون بين محور الشر التركي القطري الإيراني داخل اليمن.

غير أن ضمان تحقيق ذلك يتطلب عدم وجود قوى مناوئة لهذا التحالف بما يضمن استمرار توزيع التركة بشكل سلس، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل قوة أبناء الجنوب ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية التي تقف صامدة أمام التحالف الحوثي الإصلاحي في مواقع عدة.

ويمكن التأكيد على أن المفاوضات بين الطرفين التي جرت مؤخراً في صنعاء هدفت إلى التنسيق بينهما على مصير باقي الجبهات، غير أن هناك حجر عثرة يقف أمام كل هذه التحالفات تكمن في القوات المسلحة الجنوبية التي تحافظ ببسالة على محافظات الجنوب وتمنع وصول المخططات إلى محافظات الجنوب، وبالتالي فإن اليقظة وأعلى درجات الاستعداد مطلوبة لإفشال المخططات التركية القطرية التي ينفذها الإصلاح باعتباره ذراعاً لهذا التحالف المشبوه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب الإصلاح اليمن الحوثي الجنوب اليمني

أخبار تهمك

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

منذ 34 دقيقة

أبيدال يفتح النار ويكشف عن صفقات برشلونة المستهدفة

منذ ساعة و 24 دقيقة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 18 ساعة

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

منذ 12 دقيقة

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

منذ أقل من 5 دقائق

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 7 ساعات

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 20 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)

منذ حوالي 4 ساعات

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 20 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

بشير التابعي: أتمنى خسارة الزمالك من الأهلي 6-0

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

إخوان اليمن يتغازلون مع مليشيا الحوثي الإيرانية

كيف تستفيد القنوات الإخوانية الإيرانية من بث سمومها عبر برامجها؟

برعاية تركيا وقطر.. طهران الطرف الذي لجأ إليه الإخوان والحوثي للتقارب

عمران غياث يكتب: خيانات الإخوان العظمى في اليمن والعلاقات الآثمة مع الحوثي

الإصلاح في أحضان المخابرات التركية والإيرانية

الإصلاح اليمني في أحضان المخابرات التركية والإيرانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

Dakahlia now ‫| ننشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على لينك موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe | "نتيجتك ظهرت دلوقتي"

لينك شغال لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول In here

04:46 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

05:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status