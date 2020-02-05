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تباين في أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:39 م
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

تباين أداء أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، ليتراجع في مصنع المنيا ويرتفع سعر طن الأسمنت في باقي المصانع مع استقرار أسعار الحديد بعد أن قام الموزعين والوكلاء بتقديم الحوافز بنسبة خصم تصل لمائة جنيه في سعر طن الحديد، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت ارتفع 7 جنيهات ليسجل 800 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 773 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 740 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  تراجع 5 جنيهات ليسجل773 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس استقر ليسجل 768 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة ارتفع 3 جنيهات ليسجل  763 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص ارتفع 8 جنيهات ليسجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري ارتفع 3 جنيهات ليسجل 768 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء ارتفع 3 جنيهات ليسجل 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان ارتفع 10 جنيهات ليسجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي ارتفع 7 جنيهات ليسجل  سعر 800 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة ارتفع 3 جنيهات ليسجل 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع جنيهان ليسجل 770 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت سيناء النخيل ارتفع 5 جنيهات ليسجل 705 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط استقر ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر ليسجل 810 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار ارتفع 3 جنيهات ليسجل 813 جنيها للطن

السويس سي ووتر ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 813 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم ارتفع 5 جنيهات ليسجل سعر 828 جنيهًا للطن

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