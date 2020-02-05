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تباين في أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2020
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:39 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
تباين أداء أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، ليتراجع في مصنع المنيا ويرتفع سعر طن الأسمنت في باقي المصانع مع استقرار أسعار الحديد بعد أن قام الموزعين والوكلاء بتقديم الحوافز بنسبة خصم تصل لمائة جنيه في سعر طن الحديد، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت ارتفع 7 جنيهات ليسجل 800 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 773 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" استقر ليسجل 740 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك تراجع 5 جنيهات ليسجل773 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس استقر ليسجل 768 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة ارتفع 3 جنيهات ليسجل 763 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص ارتفع 8 جنيهات ليسجل 778 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري ارتفع 3 جنيهات ليسجل 768 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء ارتفع 3 جنيهات ليسجل 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان ارتفع 10 جنيهات ليسجل 778 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي ارتفع 7 جنيهات ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة ارتفع 3 جنيهات ليسجل 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع جنيهان ليسجل 770 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت سيناء النخيل ارتفع 5 جنيهات ليسجل 705 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط استقر ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر ليسجل 810 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار ارتفع 3 جنيهات ليسجل 813 جنيها للطن
السويس سي ووتر ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 813 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم ارتفع 5 جنيهات ليسجل سعر 828 جنيهًا للطن
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