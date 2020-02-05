إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل المعروضين أمامها بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتدابير احترازية.



ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

