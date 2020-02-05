منظمة الصحة العالمية: لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لكورونا

قللت منظمة الصحة العالمية، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقد أفادت تقارير إعلامية أن باحثين حققوا "تقدما كبيرا" في ابتكار عقار فعال لعلاج فيروس كورونا، بينما نفى طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، قائلًا: "لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، ويقول خبراء إن خصائصه لم تتضح بعد، بما في ذلك معدل الوفيات الناجمة عنه وطرق انتقاله.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في وقت سابق، أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق، وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة في مدينة ووهان، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.