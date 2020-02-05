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تجارة التجزئة بالاتحاد الأوروبي تسجل أسوأ هبوط في عامين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
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أفادت تقديرات رسمية لقطاع تجارة التجزئة اليوم الأربعاء، بأن المستهلكين في منطقة اليورو اقتصدوا في إنفاقهم في ديسمبر رغم موسم أعياد الميلاد، مما يساهم في ضآلة نمو التكتل في نهاية العام الماضي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن حجم تجارة التجزئة في المنطقة التي تضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة تراجع 1.6% في ديسمبر عن الشهر السابق، وهو أسوأ نزول في أكثر من عامين، ويقل بكثير عن متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم لهبوط 0.9 %.

يساهم النزول الكبير غير المتوقع في مبيعات التجزئة في تفسير النمو المحبط بنسبة 0.1 % الذي تشير التقديرات إلى أن التكتل سجله في فترة الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019، في تباطؤ عن 0.3 % في الربع الثالث.

وعلى أساس شهري، انخفضت تجارة التجزئة في ديسمبر في جميع القطاعات عدا المبيعات عبر الإنترنت التي زادت 2%.
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