Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الثقافة: 3.2 مليون زائر لمعرض الكتاب هذا العام لأول مرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن فخرها لكون السنغال كانت ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال العام الحالي، موضحة أنها ستسلم الراية لدولة اليونان كضيف شرف المعرض العام المقبل، مضيفة: "اليونان دولة شريكة لنا في الثقافة منذ زمن طويل، وستكون الدورة القادمة ثرية جدًا، ويكفينا شرف تحدث السفير اليوناني للغة العربية بطلاقة".

وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية حقق نجاحا كبيرا جدًا، مشيرة إلى أنه كان هناك تواجد للأسر المصرية حتى أخر لحظة بالمعرض.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن عدد زوار المعرض بلغ 3.2 مليون زائر، وهذا لم يحدث من قبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة معرض الكتاب أرض المعارض أخبار مصر

أخبار تهمك

أول رد فعل من زيدان على رحيل ميسي وضم مبابي

منذ ساعة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ حوالي 4 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 17 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 17 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يستقر على بديل ديمبيلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 6 ساعات

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 17 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 19 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لمباراة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

خالد جلال: افتتاح معرض الكتاب ضم أسرة الثقافة المصرية الجديدة

متحدث الجامعة العربية: معرض القاهرة للكتاب الأهم ثقافيا على مستوى المنطقة

جامعة الدول: سعداء باختيارنا ضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الملحق الثقافي السعودي: عدد زوار جناح المملكة العام الماضي بمعرض الكتاب تخطى المليون

وزيرة الثقافة: حضور الشباب معرض الكتاب "حاجة تسعد"

شاهد.. معرض الكتاب يستعد لتصوير أكبر صورة "سيلفي" لتسجل في موسوعة جينيس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

12:17 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status