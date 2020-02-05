وزيرة الثقافة: 3.2 مليون زائر لمعرض الكتاب هذا العام لأول مرة

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن فخرها لكون السنغال كانت ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال العام الحالي، موضحة أنها ستسلم الراية لدولة اليونان كضيف شرف المعرض العام المقبل، مضيفة: "اليونان دولة شريكة لنا في الثقافة منذ زمن طويل، وستكون الدورة القادمة ثرية جدًا، ويكفينا شرف تحدث السفير اليوناني للغة العربية بطلاقة".





وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية حقق نجاحا كبيرا جدًا، مشيرة إلى أنه كان هناك تواجد للأسر المصرية حتى أخر لحظة بالمعرض.



