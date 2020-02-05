من أجل الشهرة.. شاب يثير الذعر على طائرة بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا ( فيديو )

تسبب شاب موسيقي هاو يبلغ من العمر 28 عاما، في حالة من الزعر على متن طائرة ركاب كندية، كانت متجهه إلى جامايكا، بعد إعلانه أنه قد يكون مصاب بفيروس كورونا، مما دفع قائد الطائرة على الهبوط بشكل اضطراري .





ووفقًا لموقع صحيفة "مترو" البريطانية أقلعت الطائرة الكندية من مطار تورنتو إلى جامايكا وعلى متنها 243 راكبا قبل أيام، وبينما كانت الطائرة محلقة، قام الشاب جيمس بوتوك من مقعده، وقال بصوت مرتفع " انتباه من فضلكم، لقد عدت للتو من مدينة ووهان، عاصمة فيروس كورونا".





وأضاف بوتوك، " أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكرا لكم".





وسرعان ما تسبب كلام الشاب في حالة من الذعر بين ركاب الطائرة، ولم يفلح توضيحه أن الأمر "محض مزحة" في التخفيف من روع الركاب.





واضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار تورنتو للهبوط الاضطراري هناك، رغم أنها كانت قد قطعت نحو نصف المسافة.





ولدى هبوط الطائرة، ألقت السلطات الكندية القبض على بوتوك، ووجهت إليه تهمة إلحاق الأذى بعد أن أجبر الطائرة على تغيير مسارها، وبالتالي إلغائها.





وفي وقت لاحق، قال في تصريحات صحفية لموقع كندي إخباري إنه أراد أن يحصل على "فيديو يحقق مشاهدات كبيرة" على شبكات التواصل الاجتماعي.



