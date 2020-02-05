Advertisements
Advertisements
Advertisements

من أجل الشهرة.. شاب يثير الذعر على طائرة بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا ( فيديو )

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تسبب شاب موسيقي هاو يبلغ من العمر 28 عاما، في حالة من الزعر على متن طائرة ركاب كندية، كانت متجهه إلى جامايكا، بعد إعلانه أنه قد يكون مصاب بفيروس كورونا، مما دفع قائد الطائرة على الهبوط بشكل اضطراري.

ووفقًا لموقع صحيفة "مترو" البريطانية أقلعت الطائرة الكندية من مطار تورنتو إلى جامايكا وعلى متنها 243 راكبا قبل أيام، وبينما كانت الطائرة محلقة، قام الشاب جيمس بوتوك من مقعده، وقال بصوت مرتفع " انتباه من فضلكم، لقد عدت للتو من مدينة ووهان، عاصمة فيروس كورونا".

وأضاف بوتوك، " أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكرا لكم". 

وسرعان ما تسبب كلام الشاب في حالة من الذعر بين ركاب الطائرة، ولم يفلح توضيحه أن الأمر "محض مزحة" في التخفيف من روع الركاب.

واضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والعودة إلى مطار تورنتو للهبوط الاضطراري هناك، رغم أنها كانت قد قطعت نحو نصف المسافة.

ولدى هبوط الطائرة، ألقت السلطات الكندية القبض على بوتوك، ووجهت إليه تهمة إلحاق الأذى بعد أن أجبر الطائرة على تغيير مسارها، وبالتالي إلغائها.

وفي وقت لاحق، قال في تصريحات صحفية لموقع كندي إخباري إنه أراد أن يحصل على "فيديو يحقق مشاهدات كبيرة" على شبكات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار تورنتو مدينة ووهان كورونا فيروس كورونا طائرة ركاب جيمس بوتوك

أخبار تهمك

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 17 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 15 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 15 ساعة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 17 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لمباراة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 15 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 15 ساعة

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

منذ أقل من ساعتين

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران بمطار دبلن الأيرلندي

طائرة ركاب كندية تهبط اضطراريًا بمطار في طوكيو

عاجل - السعودية | حالة طارئة تجبر طائرة سعودية للهبوط الاضطراري في باريس

قائد الطائرة الروسية المنكوبة يكشف سبب الكارثة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

12:17 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status