Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرعة دوري الأبطال.. متعب يختار الفريق الأسهل للأهلي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:53 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
حسن شحاتة
Advertisements
قرعة دوري الأبطال حيث ذكر عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أن اختيار منافس القلعة الحمراء المقبل صعب لعدة أسباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي فريق في المتناول خلال منافسات دور الثمانية.

قرعة دوري الأبطال.. تصريحات متعب

وتحدث متعب في تصريحات عبر "أون سبورت" اليوم الأربعاء قائلا: "الفرق المتواجدة في دور الثمانية قادرة على الوصول للنهائي، أمامنا 8 أبطال سابقين، لذلك الموضوع صعب فنرى على سبيل المثال فريق الترجي بطل آخر نسختين من البطولة".

وأضاف: "فريق مثل مازيمبي من الممكن أن يكون سهل خارج ملعبه إلا أنه فريق يصعب مواجهته على ملعبه، أما صن داونز فالتفكير عند لاعبي الأهلي سيكون الثأر بعد النتيجة الكبيرة في الموسم الماضي".

واستطرد حديثه قائلا: "الأهلي والزمالك يمكنهم الوصول لنهائي البطولة، ولكن بشرط أن يكون الثنائي في حالتهما الطبيعية والتعامل مع كل دور من مراحل البطولة على أنه نهائي".

موعد قرعة دوري الأبطال

ومن المقرر أن تجرى إجراءات سحب قرعة دور ربع النهائي، اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

قبل انطلاق قرعة دوري الأبطال.. تعرف على الفرق المرشح أصطدام الأهلي والزمالك بها

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الدور ربع النهائي أحد الفرق الآتية: "مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي"، بينما سيواجه الزمالك أحد فرق الآتية: "النجم الساحلي التونسي، الوداد المغربي، الترجي التونسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرعة دوري الابطال عماد متعب دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لمباراة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 15 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 15 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 15 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 15 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 17 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 17 ساعة

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

منذ ساعتين

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 4 ساعات

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ ساعتين و 30 دقيقة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد اعتزاله الكرة.. حكاية 14 هدفا (+90) للقناص عماد متعب مع الأهلي

قرعة البطولة العربية.. الأهلي يصطدم بالوصل الإماراتي

متعب بعد خسارة اللقب الإفريقي: "زمان كنا بنشوف لاعيبة الأهلي بتموت نفسها في الملعب"

تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي مع الأندية الجزائرية قبل مواجهة الساورة

بالأرقام.. المنافس الأسهل والأصعب للأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

آل الشيخ :" كنت أتمنى مواجهة الزمالك في إفريقيا فهو الطريق الأسهل للأهلي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم - نتيجة تالتة اعدادي 2020

12:17 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status