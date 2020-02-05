خامنئي يدعو الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات

أعلن موقع "واي جي سي" الاخباري المرتبط بالتلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الأعلى الإيراني اية الله علي خامنئي دعا إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في فبراير.



وأضاف خامنئي نقلًا عن رويترز "أي شخص لديه صلة بإيران وأمنها يجب أن يشارك في الانتخابات".



في 2019، اندلعت الاحتجاجات الإيرانية على الصعيد الوطني عبر إيران، بعد أن قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود، ودعوا إلى إسقاط الحكومة في إيران، والمرشد الأعلى علي خامنئي.



وبدأت الاحتجاجات في مساء 15 نوفمبر وانتشرت في غضون ساعات إلى 21 مدينة حيث بدأت أشرطة الفيديو للاحتجاج في الانتشار على الإنترنت.وتم مشاركة صور الاحتجاجات العنيفة على الإنترنت مع وصول الاحتجاجات إلى المستويات الدولية.



وعلى الرغم من أن الاحتجاجات بدأت كتجمعات سلمية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب عنيفة وتمرد ضد الحكومة الإيرانية.



واستخدمت الحكومة الإيرانية لإغلاق الاحتجاجات، بما في ذلك إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، وأطلقت النار على المتظاهرين الذين قتلوا بالرصاص من فوق الأسطح والمروحيات وعلى مسافة قريبة بنيران الرشاشات.



وشرعت القوات الحكومية في مصادرة جثث المتظاهرين القتلى وشاحنتهم بعيدًا لإخفاء عدد الإصابات الحقيقي وحجم الاحتجاجات. وكتبت منظمة العفو الدولية أن أسر المحتجين المقتولين هُددت من قبل الحكومة من التحدث إلى وسائل الإعلام أو إقامة الجنازات.





