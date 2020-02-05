"ابن الوز عوام".. نجل عمرو دياب يبدأ مشواره الفني بأغنية سينجل





مع اقتراب طرح ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد "سهران" أطلق ابنه عبد الله، مع أصدقائه أغنية جديدة "Riot"وهي باللغة الإنجليزية وتنتمي لنوعية أغاني "هيب هوب - Hip hop".وحرص الهضبة عمرو دياب، على تهنئته عبر حسابه الخاص بانستجرام وكتب: " التهاني لابنى عبد الله وأصدقائه على أول أغنية سنجل لهم.. استمروا يا شباب".في سياق آخر يستعد الهضبة لطرح ألبومه الغنائي الجديد تحت عنوان"سهران" يوم 12 فبراير، ثم يستعد لإحياء حفل الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس وذلك بعد عدة تأجيلات من قبل دياب.ويُعد الحفل على هامش الاحتفالات بإطلاق ألبوم الهضبة الجديد وبرعاية إحدى شركات المحمول، وهو من تنظيم The HedgeHog Evnts".ومن المقرر أن يحيى الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.