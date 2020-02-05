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الأسهم الأوروبية تتراجع مع انتشار المخاوف بشأن "كورونا"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
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تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسب حققتها في الآونة الأخيرة مع استمرار المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين، بينما تترقب الأسواق أيضا بيانات لنشاط قطاع الخدمات من المنطقة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد أن تعافى مؤقتا من أسبوع شهد عمليات بيع كثيفة إذ يقيم المستثمرون الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا السريع الانتشار.

ويتحول الانتباه الآن إلى قراءة يناير كانون الثاني لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، والمتوقع صدورها في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.


وكانت أسهم النفط والغاز من بين الأسوأ أداء في قائمة المؤشرات الفرعية في المنطقة خلال الجلسة، لتخسر 0.8 بالمئة.

ونزل سهم شركة سيمنس الألمانية العملاقة واحدا بالمئة بعد أن حققت الشركة أرباحا صناعية أضعف من المتوقع خلال فصلها الأول بسبب تراجع عام في نشاط التصنيع.
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