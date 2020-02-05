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مقتل 5 أشخاص في انهيار جليدي في شرق تركيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:35 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إنه ضرب انهيار جليدي طريقًا في شرق تركيا، مما أدى إلى دفن مركبة لإزالة الثلوج وحافلة صغيرة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتم الإبلاغ عن اختفاء شخصين آخرين، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

وقع الانهيار الجليدي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة باهشي شهير المحاطة بالجبال، في مقاطعة فان، على الحدود مع إيران.

وقال حاكم المقاطعة محمد أمين بلمز للصحفيين إنه نجا مشغل مركبة إزالة الثلوج وستة أشخاص داخل الحافلة الصغيرة. كان رجال الانقاذ يبحثون عن الراكبين الآخرين، لكن أعيقت جهودهم بسبب الظروف الجوية.

ذكرت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة أن المشغل، بهاتين كاراجولي، ظل محاصر تحت الثلج لمدة 25 دقيقة قبل أن يتمكن من كسر نافذة والهروب. ونقلت عنه الوكالة قوله إنه سار نحو قرية قبل أن يتم التقاطه بواسطة سيارة وتمكّن من طلب المساعدة.
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